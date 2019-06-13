В Граце во время земляных работ вспыхнула зажигательная бомба времен войны

Грац, Австрия, , 13:08 — REGNUM 12 июня в центре австрийского города Грац во время земляных работ вспыхнула британская зажигательная бомба времен Второй мировой войны, пишет газета Kronen Zeitung.

Бомба была обнаружена в 14:45 поместному времени на Ваагнер-Биро-штрассе. В целях предосторожности эвакуировали посетителей небоскреба Science Tower, ресторана, концертного зала Helmut List Halle, жителей студенческого общежития и других близлежащих зданий. Бомбу весом в 12 кг пожарные не смогли потушить при помощи воды. Место пожара засыпали грунтом, к 18:30 опасность была устранена. Никто не пострадал.

Боеприпасы времен войны все чаще находят в центре Граца в районе главного вокзала. Этот район был целью воздушных налетов союзников.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня саперы обезвредили 250-килограммовую авиационную бомбу в немецком городе Ханау.