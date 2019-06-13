Четверг, 13 Июня 2019 года
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Названо число взрывов, прогремевших на борту танкера в Оманском заливе

Происшествия

Ранее ливанский телеканал Al-Mayadeen, сообщил, что в Оманском заливе затонул один из двух атакованных танкеров Front Altair

Тегеран, 13 июня 2019, 12:51 — REGNUM  На борту атакованного танкера Front Altair, принадлежащего норвежской компании Frontline, прогремели всего три взрыва. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на свои источники.

По их словам, инцидент произошел в четверг, 14 июня, в Оманском заливе.

Ранее ливанский телеканал Al-Mayadeen, сообщил, что в Оманском заливе затонул один из двух атакованных танкеров Front Altair.

Ответственность за данную акцию пока не взяла на себя ни одна террористическая группировка.

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