Названо число взрывов, прогремевших на борту танкера в Оманском заливе

Тегеран, , 12:51 — REGNUM На борту атакованного танкера Front Altair, принадлежащего норвежской компании Frontline, прогремели всего три взрыва. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на свои источники.

По их словам, инцидент произошел в четверг, 14 июня, в Оманском заливе.

Ранее ливанский телеканал Al-Mayadeen, сообщил, что в Оманском заливе затонул один из двух атакованных танкеров Front Altair.

Ответственность за данную акцию пока не взяла на себя ни одна террористическая группировка.

Читайте также: В Оманском заливе затонул один из двух атакованных танкеров

А также: В Оманском заливе подверглись атаке два нефтяных танкера