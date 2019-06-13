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В Приангарье убит китаец — начальник лесоперерабатывающего предприятия

Происшествия

Подозрение пало на бывшего сотрудника — уроженца Киргизии

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В Приангарье убит китаец — начальник лесоперерабатывающего предприятия
Иллюстрация: СУ СК РФ по Иркутской области
Орудие, которым убит начальник ООО «Трейд Экспорт»

Иркутск, 13 июня 2019, 12:52 — REGNUM  Уволенного сотрудника иркутского предприятия «Трейд Экспорт» подозревают в убийстве своего бывшего начальника — уроженца Китая. Как сообщает сегодня, 13 июня, сайт регионального СУ СК РФ, предполагаемого злоумышленника задержали сотрудники полиции в аэропорту Новосибирска, после возвращения из Киргизии.

По данным следствия, 26 октября 2018 года мужчину уволили, а уже в ночь с 27 на 28 октября 2018 года он проник на территорию ООО «Трейд Экспорт», расположенного на промплощадке Усть-Илимского лесопромышленного комплекса, и нанес начальнику несколько смертельных ударов металлической трубой по голове.

«Обвиняемый скрылся, а через несколько дней и вовсе покинул Россию, после чего был объявлен в розыск», — пояснили следователи.

По их словам, о причастности бывшего работника предприятия к убийству свидетельствует обнаруженная на месте преступления маска и металлическая труба со следами крови. Помимо этого на изъятой видеозаписи с камер наблюдения магазина отчетливо видно, как в вечернее время туда заходит предполагаемый злоумышленник, и купив маску и перчатки, убегает. Поскольку следственные органы объявили об окончании расследования уголовного дела, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство»), степень вины подозреваемого предстоит определить суду.

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Бытовые убийства
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