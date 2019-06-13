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Спецслужбы Ганы освободили канадских заложниц

Происшествия

Девушки были похищены с целью получения выкупа. В последнее время Гана переживает волну подобных преступлений

Кумаси, Гана, 13 июня 2019, 12:39 — REGNUM  Две жительницы Канады были спасены после того, как на прошлой неделе их похитили боевики в городе Кумаси, передает ВВС Africa со ссылкой на заявление правительства.

Две канадские студентки в возрасте 19 и 20 лет работали волонтерами в благотворительной организации Youth Challenge International. Силы безопасности провели спасательную операцию утром 12 июня, заявил министр информации Коджо Оппонг Нкрума. Отделение благотворительной организации в Торонто сообщила, что девушки не пострадали и уже воссоединились со своими семьями. Дальнейшие подробности инцидента не будут опубликованы в связи с уважением конфиденциальности пострадавших.

Власти Канады поблагодарили правительство Ганы за сотрудничество в «разрешении этого дела».

По информации издания, похищения в Гане, одном из самых стабильных государств Западной Африки, крайне редки. Однако в последнее время страна переживает вспышку похищений с требованием выкупа. Президент Ганы Нана Акуфо-Аддо пообещал принять жесткие меры, чтобы положить конец похищениям в стране.

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