Не услышал поезд из-за наушников: РЖД заплатит за смерть жителя Чувашии

Чебоксары, , 12:33 — REGNUM В Канашском районном суде Чебоксар завершилось рассмотрение дела о гибели 34-летнего парня, который из-за наушников не услышал приближение рельсового автобуса и был насмерть сбит транспортным средством. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Канашский районный суд удовлетворил иск чувашского транспортного прокурора, поданный в интересах матери погибшего местного жителя. Ранее ведомство установлено, что её 34-летний сын в октябре 2018 года «стоял в наушниках вблизи железнодорожных путей на перегоне Буинск — Ибреси, поэтому не услышал звук приближающегося рельсового автобуса». В результате его задело выступающими частями подвижного состава и от полученных травм он скончался по пути в районную больницу.

«В силу действующего гражданского законодательства собственник источника повышенной опасности несёт ответственность вне зависимости от обстоятельств причинения ущерба гражданам. Транспортный прокурор обратился в суд в интересах матери погибшего, являющейся пенсионеркой, понёсшей значительные душевные переживания в связи с гибелью единственного сына», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, суд обязал ОАО «РЖД» компенсировать моральный вред в размере 50 тыс. рублей, также взыскав в её пользу компенсацию понесенных расходов, связанных с погребением сына.

Транспортная прокуратура напоминает основные правила поведения вблизи объектов железной дороги. В частности, нельзя виснуть на подножках вагонов, входить и выходить из вагонов можно только при полной остановке поезда на ту сторону, где имеется посадочная платформа. Выходя на междупутье, можно попасть под проходящий по соседнему пути поезд. Также в ведомстве подчёркивают, что нельзя прыгать с платформы, переходить путь по переездам при закрытом шлагбауме, ожидать поезда необходимо в специально отведённом месте.

«Нельзя слушать плеер и говорить по телефону, так как можно не услышать сигналы приближающегося поезда и объявления диктора.

Опасно ходить по железнодорожному пути как на станции, так и на перегоне, особенно внутри колеи. Опасность увеличивается во много раз при встрече двух поездов, а также в случаях, когда на пешеходе надеты наушники, шапка, капюшон, препятствующие восприятию человеком звуков из окружающей среды, так как этим звуком может быть сигнал приближающегося поезда», — говорят в ведомстве.