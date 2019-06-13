Саратовский следователь подозревается в фальсификации доказательств по делу

Энгельс, Саратовская область, , 12:24 — REGNUM В отношении начальника отделения следственного управления межмуниципального управления (СУ МУ) МВД РФ «Энгельсское» Саратовской области возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 303 УК РФ («Фальсификация доказательств по уголовному делу лицом, ведущим расследование»). Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по региону.

Напомним, в сентябре 2016 года против жительницы Энгельса было возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ («Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства»). В апреле 2017 года дело было принято к производству начальником отделения. Через месяц должностное лицо незаконно приостановило предварительное следствие по делу. Далее в течение 18 месяцев следственные действия по делу не производились, меры для привлечения подозреваемой к уголовной ответственности не принимались. А в декабре 2018 года следствие по делу было прекращено в связи с истечением срока давности преследования.

В отношении начальника отделения СУ МУ МВД РФ «Энгельсское» возбуждены дела по ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями») и ч. 1 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог»).

В ходе расследования указанных уголовных дел выявлены деяния того же лица, содержащие признаки нового преступления. В частности, начальник отделения составила протокол допроса свидетеля, фактически допрос проведен не был. Она подписала протокол допроса за свидетеля и приобщила его к доказательствам по делу.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы и завершение расследования уголовного дела», — отметили в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле стало известно, что уже бывшего старшего следователя следственного отдела ОМВД России по Горно-Алтайску могут лишить свободы сроком до пяти лет за подделку протоколов по уголовному делу о краже.

В июле 2017 года, желая ускорить производство предварительного следствия по делу и достоверно зная о том, что потерпевший и трое свидетелей не располагают информацией о лице, совершившем преступление, следователь просто подделала протоколы их допросов, внеся несоответствующие действительности показания, якобы данные ими.

Известно, что в июле 2018 года следователь была уволена из органов внутренних дел.

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