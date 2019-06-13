Тегеран, , 12:20 — REGNUM В Оманском заливе затонул один из двух атакованных танкеров Front Altair, передает 13 июня ливанский телеканал Al-Mayadeen.

«Нефтяной танкер Front Altair полностью затонул в Оманском заливе», — сообщил источник телеканала.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сообщалось, что в Османском заливе произошли два взрыва во время нападения на два крупных нефтяных танкера. Информации о погибших и пострадавших нет. Все подробности происшествия уточняются.

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