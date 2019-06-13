Житель Чувашии разбросал фрагменты расчленённого трупа по мусоркам

Чебоксары, , 12:15 — REGNUM В чувашском Новочебоксарске задержан мужчина, подозреваемый в убийстве и расчленении местного жителя, чье тело он выбросил в мусорные контейнеры. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Чувашии.

Фрагменты тела были обнаружены утром 12 июня 2019 года в контейнерах по улицам Терешковой и Коммунистической города Новочебоксарска. В результате совместного взаимодействия с другими правоохранительными органами были установлены личности убитого и подозреваемого в преступлении — ими оказались соответственно 56-летний и 44-летний жители Новочебоксарска. Последний был задержан в тот же день и доставлен на допрос, своей причастности к убийству он не отрицал.

«По предварительной версии, утром 8 июня подозреваемый в одном из кафе Новочебоксарска познакомился с потерпевшим в ходе распития спиртных напитков, после чего они поехали на съёмную квартиру подозреваемого для продолжения застолья. Здесь между мужчинами возникла ссора, в ходе которой злоумышленник схватил раскладной нож и нанес им несколько ударов, от которых гость скончался на месте происшествия, а подозреваемый снял с него одежду, разбил его сотовый телефон, положил всё в пакет и выбросил на улице в мусорный контейнер», — говорят в следственном управлении.

Следствием также установлено, что в ходе прогулки вечером он был задержан полицейскими за ранее совершенное административное правонарушение и доставлен в отдел внутренних дел по Марпосадскому району, где двое суток отбывал административное наказание.

«Освободившись утром 11 июня, он решил избавиться от тела трупа. По пути домой приобрёл ножовку, большие пакеты для мусора и хозяйственные перчатки. Расчленив труп и положив части тела в пакеты, он выбросил их в разные мусорные контейнеры, расположенные в соседних кварталах от его дома, а также в лесопосадке, расположенной ниже улицы Коммунистическая», — отмечают в СУ СКР.

По данным ведомства, злоумышленник ранее был судим за убийство и освободился из мест лишения свободы в ноябре 2018 года. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Напомним, что ранее в Чебоксарах завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего мужчины, ранее судимого за двойное убийство и теперь обвиняемого в убийстве своей супруги. Следствие полагает, что труп он положил в чемодан и закопал в лесополосе в центре города, рядом с заливом. У пары остались двое малолетних детей.

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