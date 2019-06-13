За ЧП в детсаду Чебоксар представления получили два директора

Чебоксары, , 11:59 — REGNUM В Чебоксарах проведена проверка по факту происшествия в детском саду, где двое детей нашли грибы на веранде во время прогулки и пытались их съесть. Надзорное ведомство выявило ряд нарушений, внесены представления руководителям детсада и городской детской больницы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Инцидент произошёл в одном из детских садов Чебоксар, где дети во время утренней прогулки нашли и съели неизвестные грибы. По результатам проверочных мероприятий прокуратурой выявлены нарушения порядка проведения расследования несчастного случая со стороны сотрудников образовательного учреждения, а также нарушения в действиях сотрудников городской детской больницы «в связи с отказом предоставить образовательному учреждению медицинское заключение о состоянии здоровья воспитанников».

"По данным фактам внесены представления руководителям вышеуказанных организаций, которые находятся на рассмотрении», — говорится в сообщении.

Кроме того, в отношении руководителя дошкольного учреждения возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.7 КоАП РФ («Непредоставление сведений»).

«В связи с тем, что сотрудники учреждения в нарушении требований закона не сообщили в органы МВД о произошедшем групповом несчастном случае», — отмечают в прокуратуре.

Административный материал направлен для рассмотрения в суд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл 27 мая 2019 года в Чебоксарах. Доследственную проверку проводило следственное управление СКР по Чувашии. По данным ведомства, два пятилетних ребенка во время прогулки нашли у веранды около забора небольшие грибы, сорвали их, пожевали и выплюнули. Дети были доставлены в больницу, где им была оказана медицинская помощь. Признаков отравления не было, детей отправили домой.

Читайте ранее в этом сюжете: ЧП в детсаду и ночном клубе: проверки в Чувашии