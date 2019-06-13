Полицейский в Ингушетии ранил местного жителя из пистолета

Магас, , 11:53 — REGNUM В Ингушетии проверяется информация о ранении жителя села Экажево полицейским. Стрельбу устроил сотрудник ГИБДД. Служебную проверку организовало руководство МВД, пишет «Интерфакс-Юг».

По данным издания, инцидент произошел 11 июня, около полуночи. В ходе конфликта между двумя молодыми людьми сотрудник ГИБДД Ингушетии выстрелил в 26-летнего местного жителя. С огнестрельным ранением он доставлен в ближайшую больницу.

Причины конфликта не называются, их предстоит установить в ходе служебной проверки МВД. После этого будет вынесено процессуальное решение. Отметим, что на сайте правоохранительного органа информации об инциденте пока нет.

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Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2017 года полицейский в Ингушетии убил собственного брата. Инцидент произошел во дворе жилого дома в городе Малгобеке. Местный житель угрожал расстрелять людей из пистолета. В целях спасения людей его брат — сотрудник МВД вынужден применить табельное оружие и смертельно ранил нападавшего.