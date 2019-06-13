Четверг, 13 Июня 2019 года
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Неизвестные ограбили банк на юге Москвы

Происшествия

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия

Москва, 13 июня 2019, 11:51 — REGNUM  На юге Москвы из банка похитили около 5 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в четверг, 13 июня, на Варшавском шоссе. По предварительным данным, в результате ограбления никто не пострадал.

«В один из банков… вошли неизвестные и, пригрозив оружием персоналу, похитили деньги», — рассказал источник.

По его словам, злоумышленники, для розыска и задержания которых в городе введен план «Перехват», скрылись на автомобиле Hyundai.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

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Ограбления банков и инкассаторов
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