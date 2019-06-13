Четверг, 13 Июня 2019 года
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Задержана одна из топ-менеджеров КамАЗа по делу о фальсификации аукционов

Происшествия

Задержанная вину отрицает

Набережные Челны, Татария, 13 июня 2019, 11:44 — REGNUM  Следствие задержало начальника отдела недвижимости КамАЗа Елену Гаврилову, которая подозревается в превышении должностных полномочий. Об этом сообщил глава пресс-службы предприятия Олег Афанасьев.

По его словам, нарушения были выявлены службой безопасности завода. Предприятие планирует оказывать всемерное содействие следствию, сообщает «Казанский репортёр».

По данным издания, речь идет о фальсификации документов в рамках проведения аукционов по продаже металлической стружки. Задержанная в настоящее время любые обвинения отрицает.

В ближайшее время в отношении сотрудницы КамАЗа будет избрана мера пресечения.

КамАЗ — крупнейший производитель грузовых автомобилей в России, входит в структуру госкорпорации «Ростех». Чистая прибыль группы компаний по МСФО в 2018 году сократилась более чем вдвое — с 3,45 до 1,58 млрд рублей. Снижение прибыли связано с реализацией крупного инвестиционного проекта «Развитие модельного ряда автомобилей КамАЗ и модернизация мощностей для его производства».

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