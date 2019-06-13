Четверг, 13 Июня 2019 года
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В Черниговской области нашли мёртвого крокодила

Происшествия

Возможно рептилия имела отношение к цирку, гастролировавшему неподалёку

Сухополова, Украина, 13 июня 2019, 11:39 — REGNUM  Возле села Сухополова в Черниговской области отдыхающая молодёжь обнаружила мёртвого крокодила длиной около метра, заявили в пресс-службе Главного управления Госпродпотребслужбы в Черниговской области, сообщило 13 июня информационное агентство УНИАН.

Очевидцы вызвали полицию, на место также приехали специалисты Госпродпотребслужбы.

«Рептилия находилась в полуразложившемся состоянии (умер где-то две недели назад), из-за это биоматериал на экспертизу не отбирали. Крокодила захоронили, место его обнаружения продезинфицировали», — сказано в сообщении.

Представители Сухополово отметили, что в селе никто крокодилов не держит. Местные жители предполагают, что животное могли привезти из города Прилуки, где недавно гастролировал цирк, в котором были и крокодилы. Возможно мёртвую рептилию неглубоко закопали, а собаки или лисы вытащили её на поверхность.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Оренбургской области местные жители нашли мёртвого крокодила, который, вероятно, сбежал из цирка и замёрз.

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