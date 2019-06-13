В Иркутской области в результате ДТП погиб 5-летний ребенок

Иркутск, , 11:31 — REGNUM В Иркутской области столкнулись два транспортных средства — автомобиль «Киа Бонго» и грузовик «Тойота Тойо Айс». Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в среду, 12 июня, на 1787 км автодороги Р-255 «Сибирь» около поселка Средний Усольского района. По последним данным, в результате аварии погиб 5-летний мальчик, еще двое взрослых получили различные травмы.

«По предварительным данным, водитель автомашины «Киа Бонго»… не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовым автомобилем «Тойота Тойо Айс», — говорится в сообщении.

В настоящее время выясняются подробности случившегося.

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