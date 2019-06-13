В двух ДТП в Карачаево-Черкесии пострадали 11 человек

с. Архыз, Карачаево-Черкесия, 13 июня 2019, 11:27 — REGNUM Два серьезных дорожно-транспортных происшествия произошли в Карачаево-Черкесии. На подъезде к курорту «Архыз» столкнулись две автомашины — «Toyota Auris» и «Chevrolet Lanos». В результате аварии пострадали восемь человек, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону.
Инцидент произошел 10 июня. Пострадавшие госпитализированы в больницу. Среди них пятеро детей. Троих из них отпустили домой после оказания медицинской помощи.
В тот же день на 44-м км федеральной автодороги «Подъезд к МЦО Архыз» случилась еще одна авария — столкнулись автомашины «Hyundai Accent» и «Лада Приора». В результате ДТП пострадали трое человек. Оба водителя и пассажир иномарки с травмами попали в районную больницу.
Как отметили в МВД, данные участки дорог не являются очагами аварийности. По какой причине произошли ДТП, выясняют сотрудники ГИБДД.