Четверг, 13 Июня 2019 года
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В Якутии пытались украсть золото стоимостью 18,5 млн рублей

Происшествия

Возбуждено уголовное дело

Якутск, 13 июня 2019, 11:20 — REGNUM  В Нерюнгринском районе Якутии задержан мужчина, перевозивший в рюкзаке семь слитков золота. Его целью было вывезти драгоценный метал за пределы республики и продать, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФСБ по региону.

Вес слитков составлял 6,7 кг, стоимость — порядка 18,5 млн рублей. Драгоценный металл мужчина перевозил в рюкзаке. Золото было обнаружено при осмотре пассажиров автомобиля Toyota Nadia, остановленного сотрудниками правоохранительных органов возле посёлка Беркакит Нерюнгринского района Якутии.

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Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года жители Якутии несколько дней искали золотые слитки, выпавшие из прохудившегося багажного отсека самолёта АН-12, перевозившего драгоценный металл из Якутска на Красноярский аффинажный завод. Тогда сообщалось, что все слитки были найдены на территории аэропорта и возвращены компании, которой принадлежали.

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Золотодобыча
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