Баку, , 11:01 — REGNUM В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 4,0, сообщает 13 июня пресс-служба республиканского сейсмологического центра Азербайджана.

Отмечается, что землетрясение было зафиксировано в 10:32 по местному времени (9:32 мск). Очаг подземных толчков залегал на глубине 62 км. Угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля на севере Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 5,1. Эпицентр располагался в 26 км северо-восточнее населенного пункта Баскал.

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