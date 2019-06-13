Четверг, 13 Июня 2019 года
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В Каспийском море произошло землетрясение

Происшествия

Угроза цунами не объявлялась

Баку, 13 июня 2019, 11:01 — REGNUM  В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 4,0, сообщает 13 июня пресс-служба республиканского сейсмологического центра Азербайджана.

Отмечается, что землетрясение было зафиксировано в 10:32 по местному времени (9:32 мск). Очаг подземных толчков залегал на глубине 62 км. Угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля на севере Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 5,1. Эпицентр располагался в 26 км северо-восточнее населенного пункта Баскал.

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