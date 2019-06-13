Суд вынес обвинительный приговор ярославскому бизнесмену Голубеву

Ярославль, , 11:00 — REGNUM Красноперекопский районный суд Ярославля вынес приговор известному в городе бизнесмену Владимиру Голубеву, обвиняемому в сексуальных связях с несовершеннолетними. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как следует из приговора суда, Голубев совершил насильственные действия сексуального характера в отношении четырех девочек в возрасте от 8 до 10 лет. Всего в деле 6 эпизодов. Преступления совершались на территории Красноперекопского района Ярославля.

Обвинение требовала для Голубева 15 лет колонии. Суд приговорил Голубева к 12 годам 1 месяцу лишения свободы в колонии строгого режима. Также суд удовлетворил гражданские иски о возмещении вреда потерпевшим на суммы около 300 тыс рублей. Сам Голубев не признал себя виновным и намерен обжаловать приговор.

Владимир Голубев — в прошлом известный в Ярославле бизнесмен. Он являлся учредителем и владельцем ООО «Торговый дом «Апрель Плюс» (основной вид деятельности — оптовая торговля алкогольными напитками). Помимо фирмы «Апрель Плюс», Голубеву принадлежал ресторанный комплекс «Поплавок» с ночным клубом «Мёд» на Которосльной набережной. В 2017 году Кировский суд Ярославля признал Владимира Голубева виновным в уклонении от уплаты налогов. Он обвинялся в уклонении от уплаты налогов на сумму 32 млн рублей. Суд признал его виновным и приговорил к трем годам лишения свободы условно, и тут же амнистировал в связи с 70-летием Победы.

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