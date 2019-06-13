Четверг, 13 Июня 2019 года
10:52:59 МСК

Пассажирский поезд насмерть сбил подростка под Петербургом

Происшествия

Личность погибшего устанавливается

Пассажирский поезд насмерть сбил подростка под Петербургом
Дарья Драй © ИА REGNUM
ЖД пути

Колпино, Санкт-Петербург, 13 июня 2019, 10:45 — REGNUM  У станции Колпино Октябрьской железной дороги пассажирский поезд «Волга» сообщением Нижний Новгород — Москва — Санкт-Петербург насмерть сбил юношу. Т

Как сообщает агентство «Оперативное прикрытие», трагедия произошла рано утром 12 июня у седьмого пикета станции Колпино.

На вид погибшему подростку 15−17 лет, выглядит как местный житель. Транспортная полиция устанавливает личность погибшего и выясняет обстоятельства ЧП.

Напомним, в 2018 году на территории ОЖД было травмировано 14 несовершеннолетних, 10 из них погибли. Все случаи произошли из-за нарушения правил безопасного нахождения на железной дороге.

Чаще всего причиной трагедии становится попытка пересечь железнодорожные пути в неустановленном месте перед близко идущим поездом или на запрещающий сигнал светофора.

Читайте ранее в этом сюжете: «Сапсан» насмерть сбил 20-летнего мигранта в Ленобласти

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Железнодорожные аварии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить