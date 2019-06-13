На Аляске обнаружены десятки мёртвых тюленей

ш. Аляска, США, , 10:41 — REGNUM На побережье Аляски за минувший месяц было обнаружено по меньшей мере 60 мёртвых тюленей. Об этом сообщается на сайте Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

«На данный момент мы не знаем, что происходит, — сообщил пресс-секретарь NOAA Джули Шпигл. — Мы мобилизуем сотрудников, чтобы собрать некоторые образцы и попытаться их исследовать».

Отмечается, у некоторых тюленей, обнаруженных мертвыми, сошёл волосяной покров.

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