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На Аляске обнаружены десятки мёртвых тюленей

Происшествия

«Мы не знаем, что происходит»

ш. Аляска, США, 13 июня 2019, 10:41 — REGNUM  На побережье Аляски за минувший месяц было обнаружено по меньшей мере 60 мёртвых тюленей. Об этом сообщается на сайте Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

«На данный момент мы не знаем, что происходит, — сообщил пресс-секретарь NOAA Джули Шпигл. — Мы мобилизуем сотрудников, чтобы собрать некоторые образцы и попытаться их исследовать».

Отмечается, у некоторых тюленей, обнаруженных мертвыми, сошёл волосяной покров.

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