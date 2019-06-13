В Оманском заливе подверглись атаке два нефтяных танкера

Тегеран, , 10:33 — REGNUM Два взрыва произошли в Оманском заливе во время нападения на два крупных нефтяных танкера. Об этом сообщает иранское агентство Press TV.

Пакистанские источники иранской телекомпании Al-Alam утверждают, что команды танкеров подали сигналы бедствия ближайшим государствам. Британский Центр по обеспечению безопасности торгового судоходства призвал к бдительности в связи с неким инцидентом, произошедшим в 45 км от иранского побережья утром 13 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае стало известно об атаках на четыре танкера Саудовской Аравии в порту Фуджейры в ОАЭ. Пострадавших не было. Власти США обвинили в нападении на танкеры Иран и его союзников, однако в Тегеране опровергли причастность к инциденту.

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