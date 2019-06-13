Волны высотой до 6 метров ожидаются у берегов Индонезии

Джакарта, , 10:25 — REGNUM Согласно оценкам агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии, волны высотой до шести метров могут возникнуть у побережья страны в течение следующих четырех дней, сообщает Antaranews.

По информации, полученной от руководителя отдела по связям с общественностью агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии Тауфана Маулана, волны высотой от четырех до шести метров ожидаются на западе от Лампунга и Индийского океана, а также в южной части Зондского пролива, на юге острова Ява, у побережья острова Ломбок и Бали.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня 2019 года центр геологии вулканологии и смягчения последствий стихийных бедствий министерства энергетики и минеральных ресурсов Индонезии объявил об извержении вулкана Синабунг на Суматре.

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