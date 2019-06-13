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В Красноярске со скалы сорвался альпинист

Происшествия

Во время чемпионата России

В Красноярске со скалы сорвался альпинист
Альпинист

Красноярск, 13 июня 2019, 10:20 — REGNUM  В Красноярске в заповеднике «Столбы» спортсмен сорвался со скалы во время чемпионата России по альпинизму. Об этом 13 июня сообщает пресс-служба краевого госучреждения «Спасатель».

ЧП произошло при прохождении альпинистом трассы в районе 2-го столба.

Имя, возраст и характер повреждений спортсмена спасатели не сообщили. Альпинист был госпитализирован.

Напомним, Всероссийские соревнования по альпинизму в заповеднике «Столбы» начались 12 июня и будут идти до 15 июня. В них принимают участие порядка 40 альпинистов из восьми регионов РФ.

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