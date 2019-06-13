Четверг, 13 Июня 2019 года
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В Югре второй месяц разыскивают утонувших мужчин — найден подозреваемый

Происшествия

Мужчина, который пьяным сел за руль моторной лодки, попал под следствие

Нефтеюганский район, Югра, 13 июня 2019, 09:56 — REGNUM  В Югре под следствие попал гражданин, который управлял перевернувшейся моторной лодкой, не состоящей на учёте. В результате погибли двое мужчин. Их тела до сих пор разыскиваются, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по ХМАО.

По версии следствия, в мае 2019 года на реке Большой Салым в Нефтеюганском районе мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял моторной лодкой, не имея на то прав. Транспортное средство помимо этого не состояло на учёте.

В лодке вместе с мужчиной находились двое его знакомых. Они тоже не имели прав управления маломерными судами, но одному из них подозреваемый передал руль. В итоге лодка перевернулась, подозреваемый смог добраться до берега, а двое других мужчин до настоящего времени не найдены.

Мужчина подозревается в совершении преступления по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»).

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Происшествия на воде
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