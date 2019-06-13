Селевой поток снес жилой дом в Дагестане

Ахтынский район, Дагестан, , 09:59 — REGNUM Сход селевого потока произошёл в Ахтынском районе Дагестана. Причиной ЧС стал кратковременный ливень. В результате затопило одноэтажный дом, находившийся на окраине села Хкен, сообщили ИА REGNUM 13 июня в пресс-службе регионального управления МЧС.

В пострадавшем доме проживала семья из трёх человек, в том числе двое детей. Все они в настоящее время размещены у родственников. Жертв и пострадавших нет, жизнеобеспечение населения не нарушено, добавили в чрезвычайном ведомстве.

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Как сообщало ИА REGNUM, прошедшие 9 мая в Гумбетовском районе Дагестана ливневые дожди с градом привели к сходу селя. Больше всего от стихии пострадало село Нижний Инхо, где сильный поток вперемешку с грязью и вырванными с корнем деревьями превратил одну из улиц населённого пункта в бурную реку. По меньшей мере пять припаркованных легковых автомобилей унесло в реку Андийское Койсу. Пострадавших среди жителей села нет.