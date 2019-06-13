Задержан бывший и. о. главы администрации Рязани Карабасов — СМИ

Рязань, , 09:37 — REGNUM Бывший исполняющий обязанности главы администрации Рязани Сергей Карабасов был задержан в ночь с 12 на 13 июня в московском аэропорту «Внуково». Об этом сообщило ИА «МедиаРязань» со ссылкой на собственный источник.

По данным издания, Карабасова, предположительно, задержали в рамках уголовного дела, связанного с детского площадкой в Лесопарке Рязани.

Как сообщало ИА REGNUM, Карабасов, который исполнял обязанности главы администрации города с осени 2017 года, 30 мая ушел в отставку с должности.

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Добавим, что ранее в СМИ уже появлялась информация о задержании Карабасова — в марте 2019 года. Однако тогда информация не подтвердилась.

В мае этого года на медиафоруме ОНФ рязанская журналистка рассказала, что, хотя по документам конкурс на установку детской площадки в Лесопарке проведен, однако в наличии ее нет.

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Мэрия Рязани тогда заверила журналистов, что всё оборудование в наличии. В начале июня стало известно о задержании начальника управления ЖКХ города, в настоящее время он находится под домашним арестом.

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