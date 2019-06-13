Известный журналист пропал в США после тест-драйва мотоцикла

Сакраменто, США, , 09:48 — REGNUM Американский журналист Дэйви Джонсон, работавший с изданиями об автомобилях и мотоциклах, пропал без вести во время подготовки репортажа. Сообщение об этом опубликовано порталом BMW Blog.

Джонсон тестировал в Северной Калифорнии мотоцикл Honda CB1000R и готовил репортаж для журнала Motorcyclist. После испытания мотоцикла журналист отправился домой в Сакраменто, 5 июня он в последний раз выходил на связь.

Об исчезновении Джонсона заявила его подруга. Мужчину ищут полицейские округа Калаверас.

Отмечается, что мотоцикл Honda находился на стоянке для отдыха, там же был шлем и сложенная пара перчаток. Одежду, телефон и компьютер журналиста нашли у реки. Кошелька в вещах не было.

Статьи Джонсона публиковались в Car and Driver, Jalopnik, Road & Track. Он считается одним из наиболее влиятельных экспертов в своей области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее трагедия произошла с российским мотоблогером Артёмом Болдыревым по прозвищу Болт. Мужчина разбился на мотоцикле на трассе М-4 «Дон». По предварительным данным, он управлял мотоциклом, положив ноги на руль.

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