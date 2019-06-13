Четверг, 13 Июня 2019 года
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В результате атаки боевиков в Буркина-Фасо погибли 19 человек

Происшествия

Из-за участившихся атак джихадистов в стране было введено чрезвычайное положение

Арбинда, Буркина-Фасо, 13 июня 2019, 09:33 — REGNUM  Неизвестные напали на мирных жителей в городе Арбинда, расположенном на севере Буркина-Фасо. В результате атаки пострадали 13 человек, 19 погибли, передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление властей от 10 июня.

По информации издания, инцидент произошел в воскресенье, 9 июня. Вооруженные силы Буркина-Фасо начали поисковую операцию в регионе, пострадавшем от атаки боевиков.

Из-за вспышки исламистского насилия в Буркина-Фасо за последние несколько месяцев погибли сотни человек. Более 150 000 жителей были вынуждены покинуть свои дома, спасаясь от джихадистских группировок, распространяющихся в зоне Сахеля.

Ухудшение ситуации в сфере безопасности побудило правительство Буркина-Фасо на полгода объявить чрезвычайное положение в нескольких северных провинциях, граничащих с Мали, в декабре 2018 года. Власти были вынуждены продлить чрезвычайное положение еще на шесть месяцев после того, как джихадисты напали на мирных жителей в провинции Арбинда Соум.

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Террористические атаки исламистских экстремистов
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