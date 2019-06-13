В результате атаки боевиков в Буркина-Фасо погибли 19 человек

Арбинда, Буркина-Фасо, , 09:33 — REGNUM Неизвестные напали на мирных жителей в городе Арбинда, расположенном на севере Буркина-Фасо. В результате атаки пострадали 13 человек, 19 погибли, передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление властей от 10 июня.

По информации издания, инцидент произошел в воскресенье, 9 июня. Вооруженные силы Буркина-Фасо начали поисковую операцию в регионе, пострадавшем от атаки боевиков.

Из-за вспышки исламистского насилия в Буркина-Фасо за последние несколько месяцев погибли сотни человек. Более 150 000 жителей были вынуждены покинуть свои дома, спасаясь от джихадистских группировок, распространяющихся в зоне Сахеля.

Ухудшение ситуации в сфере безопасности побудило правительство Буркина-Фасо на полгода объявить чрезвычайное положение в нескольких северных провинциях, граничащих с Мали, в декабре 2018 года. Власти были вынуждены продлить чрезвычайное положение еще на шесть месяцев после того, как джихадисты напали на мирных жителей в провинции Арбинда Соум.