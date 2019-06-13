Четверг, 13 Июня 2019 года
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В Москве школьника задержали за разбойное нападение

Происшествия

Десятиклассник и студент отобрали у прохожего мобильный телефон и часы

Москва, 13 июня 2019, 09:26 — REGNUM  Ученик десятого класса задержан в Москве за ограбление прохожего. Инцидент произошел в районе Текстильщики, передает 13 июня РЕН ТВ.

На 27-летнего мужчину напали школьник и студент второго курса одного из учебных заведений. Под угрозой пистолета злоумышленники отобрали у прохожего мобильный телефон и часы, после чего скрылись.

Потерпевшему причинен материальный ущерб в размере 18,5 тыс. рублей. По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте двое 15-летних жителей Санкт-Петербурга совершили разбойное нападение на офис микрофинансовой организации с применением предмета, похожего на пистолет. Злоумышленники завладели 3 тыс. рублей и скрылись, но позже были задержаны полицией.

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