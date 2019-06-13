В Бурятии перевернулся катамаран с пятью туристами, один человек пропал

Улан-Удэ, 13 июня 2019, 09:09 — REGNUM На реке Гоуджекит в Северо-Байкальском районе Бурятии опрокинулся катамаран с четырьмя мужчинами и одной женщиной. Четырёх из них спасателям удалось вытащить на берег, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике.
«Для эвакуации пострадавших на берег спасателями была наведена навесная переправа. Четверых эвакуированных передали родственникам, одного из группы при опрокидывании катамарана унесло течением», — пояснили в управлении.
Для поиска пропавшего была организована поисково-спасательная операция, в том числе используется вертолет Ми-8 МЧС России. Всего в поисках участвуют 16 человек и, помимо вертолета, еще шесть единиц техники, а также три плавсредства. Обследовано уже 60 километров акватории озера Байкал и реки Гоуджекит, однако пока безуспешно
Тем временем, в МЧС напомнили о необходимости регистрации туристской группы.
«Регистрация любителей туризма, выходящих на маршрут, в поисково-спасательных подразделениях очень важна, прежде всего, для обеспечения безопасности туристов и оказания, в случае необходимости, своевременной квалифицированной помощи», — отмечают спасатели.
Как сообщало ИА REGNUM, следователи начали доследственные проверки по двум случаям гибели людей во время сплава по реке Вижай в Пермском крае. Женщина и мужчина погибли 9 и 10 мая в Горнозаводском районе, когда сплавлялись в составе туристических групп на катамаранах по реке. А в сентябре 2018 года двое туристов пропали во время сплава по реке Иркут в Иркутской области.
Подробнее: В Прикамье во время сплава по реке Вижай погибли два туриста
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