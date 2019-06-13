В Закарпатье селевым потоком смыло пять человек

Тарасовка, Украина, , 09:05 — REGNUM В Закарпатье погибли пять человек, включая двух лесорубов. Об этом сообщило 12 июня информационное агентство «УНН» со ссылкой на Закарпатское областное управление лесного и охотничьего хозяйства.

В результате непогоды образовался селевой поток высотой пять метров. Он снёс двух работников лесхоза 1991 и 1964 годов рождения, а также трёх жителей села Тарасовка.

По факту гибели людей открыто уголовное производство. Полиция расследует несчастный случай.

Напомним, в Западной Украине ведётся активная вырубка лесов. Отсутствие деревьев является главной причиной образования селей в горах.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году британская организация Earthsight опубликовала исследование, в котором отметила взрывной рост импорта украинской древесины в Европу. Украинский лес на 40% вырублен незаконно, подсчитали эксперты.

Читайте также: Украинский лес стремительно «евроинтегрируется» — исследование