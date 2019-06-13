В Японии группу детей сбил автомобиль

Токио, , 08:48 — REGNUM Колонну детей, которые шли по тротуару в японском городе Нисиномия в префектуре Хёго, протаранил автомобиль. Об этом сообщает 13 июня телеканал NHK.

Инцидент произошел, когда педагог вел по улице группу воспитанников детского сада. Травмы получили две девочки пяти и шести лет, обеих госпитализировали.

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Автомобилем управляла 69-летняя женщина, её задержала полиция. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня в японской префектуре Тотиги в ДТП попал экскурсионный автобус с учениками младших классов. Пострадали 17 человек, включая 15 детей, всех их доставили в больницу.

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