Подозреваемому в массовом расстреле в Новой Зеландии предъявлено обвинение

Веллингтон, , 08:44 — REGNUM Подозреваемый, сторонник «господства белых», расист Брентон Таррант, как ожидают, подаст жалобу в связи с предъявленным ему новым обвинением в терроризме, когда он предстанет перед судом после массового расстрела возле двух мечетей в Крайстчерче, сообщает 13 июня Reuters.

В нападении, произошедшем 15 марта, которое транслировалось в прямом эфире в Facebook, боевик-одиночка, вооруженный полуавтоматическим оружием, сделал своей мишенью мусульман, посещавших пятничную молитву в Крайстчерче, убив 51 верующего и ранив десятки людей.

Тарранту уже предъявлено обвинение по 50 пунктам за совершенное нападение, а когда он явится в Высокий суд Крайстчерча в пятницу, ему будет также впервые в Новой Зеландии предъявлено обвинение в совершении террористического акта.

В прошлом месяце полиция объявила о своих планах предъявить обвинение в терроризме и еще одно обвинение в убийстве.

В короткой заметке СМИ, выпущенной на прошлой неделе, судья Высокого суда Крайстчерча Кэмерон Мандер сообщает, что Таррант, как ожидается, признает себя виновным.

Тарранту не нужно было подавать прошение в своем последнем появлении в суде 5 апреля, поскольку судья Мандер направил его на прохождение психиатрической экспертизы, прежде чем предстать перед судом.

Суд также отменил приказ, согласно которому лицо Тарранта должно было быть скрыто, вследствие чего СМИ могли публиковать только пиксельные изображения.

«Более нет необходимости в том, чтобы изображения лица подсудимого были скрыты, и тот приказ теперь теряет силу», — сказал судья в протоколе, выпущенном на прошлой неделе.

Таррант, гражданин Австралии, был заключен под стражу после открытой им стрельбы и переведен в единственную тюрьму строгого режима в Новой Зеландии в Окленде. Он появится в Высоком суде Крайстчерча посредством видеосвязи.

Премьер-министр Джасинда Ардерн назвала массовый расстрел в Новой Зеландии в мирное время самым ужасным террористическим актом и немедленно ввела новый жесткий закон об огнестрельном оружии, наложивший запрет на полуавтоматическое оружие.

Мусульмане всего мира оценили ответ Новой Зеландии на свершившуюся расправу, особо отметив жест доброй воли Ардерн, покрывшей свою голову платком ради встречи с семьями пострадавших и призвавшей страну к единению со словами «Мы — едины».

Но нашлись и те, кто подверг критике политику Новой Зеландии, так как там не проводилась регистрация преступлений на почве ненависти, а угрозы расистов игнорировались. Королевская комиссия занимается расследованием с целью установить, возможно ли было предотвратить стрельбу.