Боевики атаковали две деревни в центральном Мали

Санга, Мали, , 08:39 — REGNUM Боевики напали на две деревни этноса догон, расположенные в 50 километрах от места предыдущей атаки, совершенной 9 июня. Тогда в результате трагедии погибли 95 человек, передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление местных властей от 12 июня.

«Неизвестные вооруженные люди на мотоциклах окружили деревни и стреляли по жителям», — сообщил мэр округа Банкасс Мулайе Гуиндо в телефонном интервью в среду, 12 июня. Он добавил, что атака на деревни Огоборо и Номопере Бомба все еще продолжается.

Гуиндо сообщил о нескольких раненых, информация о числе жертв атаки остается неизвестной.

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