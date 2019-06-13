Четверг, 13 Июня 2019 года
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Боевики атаковали две деревни в центральном Мали

Происшествия

Они расположены в 50 километрах от предыдущей атаки боевиков, в результате которой погибли 95 человек

Боевики атаковали две деревни в центральном Мали
Боевики. Мали

Санга, Мали, 13 июня 2019, 08:39 — REGNUM  Боевики напали на две деревни этноса догон, расположенные в 50 километрах от места предыдущей атаки, совершенной 9 июня. Тогда в результате трагедии погибли 95 человек, передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление местных властей от 12 июня.

«Неизвестные вооруженные люди на мотоциклах окружили деревни и стреляли по жителям», — сообщил мэр округа Банкасс Мулайе Гуиндо в телефонном интервью в среду, 12 июня. Он добавил, что атака на деревни Огоборо и Номопере Бомба все еще продолжается.

Гуиндо сообщил о нескольких раненых, информация о числе жертв атаки остается неизвестной.

Читайте ранее в этом сюжете: Нападение на деревню в Мали: более 100 жителям удалось спастись

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