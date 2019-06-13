Мэрию района в Ульяновской области обязали восстановить земли после стоков

Ульяновск, , 08:26 — REGNUM В селе Бекетовка Вешкаймского района Ульяновской области разбирательства в связи со сливом стоков из выгребной ямы ушли в суды. Решением суда муниципалитет обязан разработать проект восстановительных работ и провести рекультивацию загрязненного земельного участка, сообщает Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура. Ранее местная администрация и сити-менеджер были оштрафованы за выброс сточных вод.

В надзорном ведомстве по итогам проверки было установлено, что администрацией Вешкаймского района не были приняты меры по организации вывоза жидких отходов в селе Бекетовка. В результате произошёл перелив сточных вод из выгребной ямы и загрязнение земельного участка. Главе администрации района было внесено представление, по результатам акта прокурорского реагирования должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

В связи с тем, что нарушения закона своевременно устранены не были, прокурор вышел с иском в Майнский районный суд. Требования удовлетворены, на орган местного самоуправления возложена обязанность — разработать проект восстановительных работ и провести рекультивацию загрязненного земельного участка.

Напомним, что в феврале 2019 года надзорное ведомство сообщало, что за порчу земель администрация и глава администрации Вешкаймского района привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ («Уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель») с назначением наказания в виде штрафа на общую сумму 57 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько лет назад в местной прессе писали, как село Бекетовка утопало в сточных водах: сообщалось, что сточные воды из многоквартирных домов сливались в канализационные колодцы, которые периодически должны откачиваться специализированной машиной. Но когда ассенизационная машина пришла в негодность, то город окутал запах канализации. Затем проблема была устранена. Канализацией Бекетовки за последние несколько лет занимались несколько компаний.

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