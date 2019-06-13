Четверг, 13 Июня 2019 года
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В Уганде зафиксировано 10 случаев заражения Эболой, есть погибшие

Происшествия

Случай заболевания лихорадкой Эбола впервые был зафиксирован за пределами ДР Конго, где в результате эпидемии погибли более 1200 человек

В Уганде зафиксировано 10 случаев заражения Эболой, есть погибшие
Scientific Animations
Модель вируса Эбола

Касесе, Уганда, 13 июня 2019, 08:12 — REGNUM  Два жителя Уганды погибли от вируса Эбола. Всего в стране зафиксировано 10 случаев заражения, передает Daily Monitor Uganda.

Среди погибших — пятилетний мальчик. Он скончался вечером 11 июня в больнице общего профиля Бвера, где был создан специальный изолятор для лечения пациентов с Эболой. Бабушка мальчика также умерла, по информации врачей. Среди других заразившихся — трехлетний младший брат погибшего.

Вспышка Эболы, опустошавшая соседнюю ДР Конго в течение последнего года, во вторник, 11 июня, была подтверждена в западном пограничном районе Уганды — Касесе.

Министр здравоохранения Джейн Рут Асенг заявила, что еще семь человек, среди них двое мужчин, две женщины и шестимесячный ребенок, которые приехали из ДР Конго, находятся в изоляторе больницы Бвера.

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Лихорадка Эбола
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