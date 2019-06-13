В кузбасском Киселёвске появился первый пострадавший от подземного пожара

Киселёвск, Кемеровская область, , 07:53 — REGNUM В городе Киселёвске Кемеровской области появился первый пострадавший от подземного возгорания в районе Подземгаза. Как рассказывает местное издание «Новости Киселёвска», накануне днём, 12 июня, местный житель Виталий Шестаков получил ожог ступни правой ноги, показывая съёмочной группе одного из федеральных телевизионных каналов новый очаг возгорания.

«Он провалился одной ногой под землю. После того как Шестаков сумел вытащить ногу, он понял, что получил ожог. Оператор сумел заснять произошедшее на камеру. Нужно отметить, что Виталий и оператор находились на территории, которая не огорожена и на которой нет табличек с предостережениями, несмотря на то, что именно там ещё один очаг горения», — уточняет СМИ.

Скорая помощь, которую вызвали собравшиеся горожане, доставила мужчину в травмпункт Киселевской городской больницы. В медучреждении Виталию Шестакову обработали ожоговую поверхность, наложили повязку и поставили обезболивающие препараты. Вечером того же дня его опросили сотрудники МВД и следственного комитета города — для выяснений всех фактов произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жители города Киселёвска Кемеровской области обратились к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генеральному секретарю Организации Объединенных Наций Антониу Гутеррешу с просьбой предоставить им статус беженцев из-за плохой экологической ситуации в их городе и Кузбассе в целом.

В министерстве гражданства и иммиграции Канады ответили, что «для рассмотрения вопроса о переселении в Канаду лица должны быть беженцами по Конвенции, как это определено в Законе об иммиграции и защите беженцев».

Напомним, жители Киселёвска жалуются на то, что фактически в черте их города открытым способом добывают уголь прямо рядом с жилыми домами. Их беспокоит и то, что периодически горят угольные пласты и растёт заболеваемость раком.

Отметим, что после появления видеообращения жителей города к властям Канады на видеохостинге YouTube помощник главы Кузбасса Роман Быков заявил, что губернатор Сергей Цивилёв обещает помочь жителям Киселёвска.

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