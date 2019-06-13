Четверг, 13 Июня 2019 года
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ЛНР: за сутки украинские силовики обстреляли два населённых пункта

Происшествия

Никто не пострадал

Луганск, 13 июня 2019, 07:44 — REGNUM  За минувшие сутки зафиксированы два обстрела территории ЛНР со стороны боевиков ВСУ, заявили 13 июня в Народной милиции ЛНР, сообщается на сайте оборонного ведомства.

Под обстрелом оказались позиции Народной милиции ЛНР, расположенные в районе населённых пунктов Нижнее Лозовое и Золотое-5.

В направлении Золотого-5 ВСУ выпустили пять мин калибра 82 мм и 15 гранат из АГС.

Со стороны посёлка Луганское в направлении Нижнего Лозового прилетело 29 гранат из АГС.

В результате обстрелов никто не пострадал, повреждений инфраструктуры не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее боевики ВСУ захватили в ДНР часть так называемой «серой зоны» в районе населённого пункта Марьевка и таким образом оказались в ста метрах от Донецка.

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