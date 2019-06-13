Четверг, 13 Июня 2019 года
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11 человек получили ранения на празднике «Свидетелей Иеговы»* в Германии

Происшествия

* организация, деятельность которой запрещена в РФ

Ораниенбург, Германия, 13 июня 2019, 07:46 — REGNUM  Вечером 12 июня на северо-восточную часть Германии обрушилась непогода. Ливни с сильнейшими порывами ветра привели к госпитализации 11 человек на празднике «Свидетелей Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ораниенбурге, передает немецкий канал n-tv.

Около 170 человек принимали участие в торжестве, устроенном религиозной организацией на частной территории. Внезапно поднявшийся штормовой ветер разметал павильоны и столы, сломал крупные ветви деревьев. На место происшествия прибыла большая команда спасателей, а также два вертолета для эвакуации раненых.

Ливень также затопил дороги в Берлине. Непогода привела к задержке поездов дальнего следования. Полиция провела более 200 операций, связанных с устранением последствий шторма.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее ливень со штормовым ветром и крупным градом причинил значительный материальный ущерб в Баварии.

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