В Ровенской области нашли крупнейший на Украине тайник со взрывчаткой

Сеянцы, Украина, , 07:47 — REGNUM В саду одного из жителей села Сеянцы Ровенской области правоохранители откопали огромное количество боеприпасов, сообщило 11 июня информационное агентство УНИАН.

Схрон находился на глубине полтора метра и был найден во время санкционированного обыска.

«В тайнике хранилось 109 корпусов гранат РГД-5, 39 корпусов гранат Ф-1, 126 запалов к гранатам типа УЗРГМ-2, 28 подствольных гранат ВОГ-25, шесть противотанковых гранат РПГ-7М, 29 реактивных противотанковых гранат РПГ-22, шесть реактивных противотанковых гранат РПГ-26, пять ящиков патронов калибра 7,62 мм и один — калибра 9 мм», — рассказал журналистам в пресс-службе нацполиции.

В доме, расположенном на участке, где нашли тайник, живёт мужчина. Ранее он не привлекался к уголовной ответственности и, после обнаружения схрона, не был задержан. Полиция определят круг лиц, участвовавших в создании тайника. Изъятое оружие направлено на экспертизу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Нестор Шуфрич заявил, что для очищения Украины от незаконного оружия может понадобиться около $2 млрд.

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Напомним, Украину захлестнула волна незаконного оружия, появление которого связано с гражданской войной в Донбассе.