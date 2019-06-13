На Западно-Тамбейском месторождении Ямала убит вахтовик

п. Сабетта, Ямало-Ненецкий АО, , 07:22 — REGNUM На Ямале проводится доследственная проверка гибели мужчины в тундре от огнестрельного ранения. Трагедия произошла ночью 11 июня 2019 года на Западно-Тамбейском месторождении, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по ЯНАО.

По предварительным данным, работник ООО «УТТиСТ-Бурсервис» с коллегой направлялись на трэколе в поселок вахтовиков «Сабетта-39». По пути транспорт застрял в снегу. Вахтовики решили обратиться за помощью к местным жителям.

Пришли в чум, хозяин откликнулся, согласился помочь. Во время разговора мужчин во дворе громко залаяли собаки. Местный житель решил их утихомирить выстрелом в воздух. При выходе из чума, спусковой крючок ружья зацепился за вещи. Дробь попала в плечо одному из гостей. Ранение оказалось смертельным. Сообщается, что все очевидцы отрицают наличие какого-либо конфликта между мужчинами и называют произошедшее трагической нелепой случайностью.

Следователи выясняют все обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее, 5 марта 2019 года, недалеко от посёлка Сабетта было обнаружено тело тундровика с огнестрельными ранениями, который ранее поехал за соляркой на буровую скважину и не вернулся. Его труп обнаружили в санях собственного снегохода. Смерть оленевода всколыхнула местное население и стала поводом для предположений, дескать, тундровика убили вахтовые рабочие. Следствие называет это «домыслами».

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