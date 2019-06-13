Четверг, 13 Июня 2019 года
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Мужчина подрался с медведицей из-за собаки

Происшествия

Все участники инцидента живы

Мужчина подрался с медведицей из-за собаки
Иллюстрация: U.S. Natoinal Park Service
Медведь

Лос-Анджелес, США, 13 июня 2019, 06:30 — REGNUM  Спасая домашнего питомца, 50-летний житель Калифорнии бросился на медведицу с детенышем, за что был укушен хищником, сообщает 12 июня телеканал KTLA.

Как стало известно, медведица с детенышем забрела в жилой массив на окраине Лос-Анджелеса, где в одном из двором на медвежонка напала собака. Медведица кинулась на защиту детеныша, однако, видя, что питомцу грозит опасность, к месту событий прибежал хозяин дома и ударил медведицу ногой. В ответ хищник поцарапала мужчину и укусила за колено.

В настоящее время мужчина госпитализирован, его здоровью ничего не угрожает. Собака также уцелела.

Напомним, численность популяции медведей в Калифорнии одна из самых высоких в Соединенных Штатах. Местные жители периодически сталкиваются с опасными хищниками. Местные СМИ и федеральные службы распространяют «правила сосуществования» с медведями и другими дикими животными.

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Нападения животных
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