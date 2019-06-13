В День России в Нижегородской области из водоёмов извлекли двух погибших

Нижний Новгород, , 06:06 — REGNUM Работники аварийно-спасательных отрядов в День России подняли со дна двух водоёмов Нижегородской области двух погибших мужчин. С началом купального сезона в регионе участились случаи гибели на воде. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области.

Напомним, купальный сезон в Нижнем Новгороде начался 1 июня. Все 16 официальных зон рекреации города получили санитарно-эпидемиологические заключение и соответствуют нормам.

12 июня 2019 года на озере «Силикатное» в Сормовском районе Нижнего Новгорода водолазная группа спасательного отряда МКУ «Управление ГОЧС г. Н. Новгорода» подняла со дна тело погибшего мужчины. Обстоятельства гибели гражданина уточняются. В работах принимали участие три человека и одна единица техники.

Также в этот день аварийно-спасательный отряд работал на водоёме города Выксы. Здесь также с помощью трёх человек и двух единиц техники, включая плавсредство, было поднято тело мужчины.

В июне в Выксе это не первое происшествие. 10 июня из Верхнего пруда было извлечено тело несовершеннолетнего купальщика.

А 3 июня около дома №2б на улице Львовская в Автозаводском районе Нижнего Новгорода в озере погиб мужчина.

«Уважаемые жители Нижегородской области! Будьте внимательны и осторожны! Соблюдайте правила безопасности нахождения на водоемах», — призывают в ведомстве.