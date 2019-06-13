В районе Якутии из-за природных пожаров объявлен режим ЧС

Якутск, , 05:17 — REGNUM В Верхоянском районе Якутии около 75 тыс. га природной территории охвачено огнём. Помимо села Бетенкес, ландшафтный пожар также подошёл к селу Хайысардах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МЧС республики.

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По информации ведомства, лесопожарная обстановка в Верхоянском районе находится на особой контроле. В муниципалитете действует четыре природных пожара, за тремя из них ведётся космомониторинг. В район выехала межведомственная группа, укомплектованная спасателями и возглавляемая заместителем председателя правительства республики Денисом Белозёровым.

«На случай ухудшения обстановки спланирован комплекс мероприятий по усилению сил и средств аэромобильной группировкой ведомства», — заверил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Якутии Евгений Рощин.

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«На сегодняшний день площадь пожара составляет порядка 75 тысяч гектаров. Направление ветра постоянно меняется, предсказать развитие пожара сложно. На данный момент задымленность в населённых пунктах отсутствует», — сказал телеканалу «Якутия 24» Денис Белозёров.

ИА SakhaNews сообщает о том, что одно из возгораний действует недалеко от Батагайской нефтебазы «Саханефтегазсбыта». Возле объекта создают дополнительную минерализированную полосу, а сотрудники предприятия задействованы на тушении возгорания. Прямой угрозы Батагайской нефтебазе нет.

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Ситуация в селе Хайысардах также находится под контролем. В МЧС подчёркивают, что действующий возле него природный пожар низовой, нелесной, слабый, и распространяется в сторону от населённого пункта. Кроме того, южнее села естественная преграда в виде реки Яна и оборудована минерализированная полоса протяженностью 5 километров.

Как сообщало ИА REGNUM, возле села Бетенкес Верхоянского района Якутии действует низовой ландшафтный пожар. Вокруг населённого пункта сделаны минерализированные полосы с целью предупредить распространение огня. Жителей окраины села, расположенной со стороны приближения пожара, отселяют вглубь населённого пункта или в соседнее село Батагай — на случай ухудшения обстановки.