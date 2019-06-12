Среда, 12 Июня 2019 года
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Во Владикавказе один из участников конфликта устроил стрельбу

Происшествия

В результате инцидента никто не пострадал

Владикавказ, 12 июня 2019, 23:22 — REGNUM  Во Владикавказе между молодыми людьми произошел конфликт со стрельбой. Об этом сообщили в управлении МВД по Северной Осетии.

Инцидент произошел в среду, 12 июня, в районе улицы Дзусова. По последним данным, в результате инцидента никто не пострадал.

«Произошел конфликт между молодыми людьми, в ходе которого один из участников устроил стрельбу», — говорится в сообщении.

Стражи порядка, прибывшие на место ЧП, задержали подозреваемых.

По факту стрельбы во Владикавказе были возбуждены дела по статьям 213 Уголовного кодекса РФ (хулиганство) и 222 Уголовного кодекса РФ (незаконный оборот оружия).

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Незаконный оборот оружия и борьба с ним
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