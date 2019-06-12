Среда, 12 Июня 2019 года
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В Индии боевики напали на полицию. Пять человек убиты

Происшествия

Тяжёлые ранения получил один полицейский и один мирный житель

Штат Джамму и Кашмир, Индия, 12 июня 2019, 23:07 — REGNUM  В Индии на территории северного штата Джамму и Кашмир террористы напали на патруль военизированной полиции, сообщает 12 июня телеканал NDTV.

По информации телеканала, нападавших было двое. Террористы бросили гранаты, а затем открыли огонь по полицейским.

По предварительным данным, погибли пятеро полицейских, один ранен. Тяжёлое ранение получил один из мирных жителей. В перестрелке убит один из террористов.

На данный момент ни одна из группировок не заявила о своей причастности к нападению.

Напомним, штат Джамму и Кашмир много лет является поводом для напряжённости между Индией и Пакистаном из-за религиозных различий его населения.

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Индо-пакистанский конфликт
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