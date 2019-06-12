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СКР проводит проверку после обнаружения тела девушки в Москве

Происшествия

ЧП произошло во вторник, 11 июня, в жилом доме по Кутузовскому проспекту

СКР проводит проверку после обнаружения тела девушки в Москве
Иллюстрация: Sledcom.ru
Следственный комитет

Москва, 12 июня 2019, 22:53 — REGNUM  По факту обнаружения тела девушки на западе Москвы проводится доследственная проверка. Об этом сообщает главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по городу.

ЧП произошло во вторник, 11 июня, в жилом доме по Кутузовскому проспекту.

«По данным следствия, 11 июня в ванной комнате одной из квартир … было обнаружено тело девушки 1992 года рождения», — говорится в сообщении. — При первичном осмотре на теле потерпевшей обнаружены следы электротравмы».

В настоящее время выясняются причины произошедшего.

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