Вратаря сборной России по футболу задержали во Внуково — СМИ

Москва, , 19:13 — REGNUM Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев, выступающий за санкт-петербургский «Зенит», устроил дебош. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, инцидент произошел 12 июня в московском аэропорту Внуково. Отмечается, что Лунев, планировавший вылететь из Москвы в Санкт-Петербург, поскандалил с сотрудником воздушной гавани у стойки регистрации.

В отношении Лунева, которого доставили в отделение полиции, составили протокол о мелком хулиганстве.

В настоящее время выясняются подробности произошедшего.