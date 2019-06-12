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Вратаря сборной России по футболу задержали во Внуково — СМИ

Происшествия

В настоящее время выясняются подробности произошедшего

Москва, 12 июня 2019, 19:13 — REGNUM  Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев, выступающий за санкт-петербургский «Зенит», устроил дебош. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, инцидент произошел 12 июня в московском аэропорту Внуково. Отмечается, что Лунев, планировавший вылететь из Москвы в Санкт-Петербург, поскандалил с сотрудником воздушной гавани у стойки регистрации.

В отношении Лунева, которого доставили в отделение полиции, составили протокол о мелком хулиганстве.

В настоящее время выясняются подробности произошедшего.

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