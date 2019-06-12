Среда, 12 Июня 2019 года
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В Сирии совершен новый теракт

Происшествия

Теракт произошел в среду, 12 июня, в районе Африн

Дамаск, 12 июня 2019, 18:37 — REGNUM  На северо-западе Сирии в результате взрыва погиб один человек. Об этом сообщает Anadolu Ajans со ссылкой на местные источники.

Теракт произошел в среду, 12 июня, в районе Африн.

«Террористы установили взрывное устройство в автомобиле бойцов Сирийской освободительной армии», — передает вещатель.

Как передавало ИА REGNUM, 27 апреля террористы из «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подорвали в сирийской Ракке заминированный автомобиль. В результате взрыва погибли 10 человек.

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Война в Сирии
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