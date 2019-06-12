Среда, 12 Июня 2019 года
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Неизвестные взломали аккаунт Дмитрия Медведева в Twitter

Происшествия

Специалисты уже восстановили контроль над аккаунтом

Москва, 12 июня 2019, 18:16 — REGNUM  Атаке со стороны неизвестных хакеров подвергся аккаунт премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева в соцсети Twitter. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства РФ.

«Действительно, был зафиксирован взлом страницы», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что специалисты уже восстановили контроль над аккаунтом.

Взлом страницы премьер-министра РФ в Twitter был зафиксирован днем 12 июня. Речь идет о появлении записи, состоящей из случайного набора букв.

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