Неизвестные взломали аккаунт Дмитрия Медведева в Twitter

Москва, , 18:16 — REGNUM Атаке со стороны неизвестных хакеров подвергся аккаунт премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева в соцсети Twitter. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства РФ.

«Действительно, был зафиксирован взлом страницы», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что специалисты уже восстановили контроль над аккаунтом.

Взлом страницы премьер-министра РФ в Twitter был зафиксирован днем 12 июня. Речь идет о появлении записи, состоящей из случайного набора букв.